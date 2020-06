S&P500 vorbörslich bei 3.095 Punkten

Am Freitag hieß es: "Trotz Gap-up hat sich die Lage für den S&P500 noch nicht wirklich verbessert. Es sieht alles noch nach einem tieferen Verlaufshoch aus, unter dem vorherigen Verlaufshoch vom 08. Juni bei 3.233 Punkten." Und so kam es dann auch, der Index zog am Freitag noch bis 3.155 Punkte hoch und sackte dann wieder kräftig bis unter 3.100 Punkte ab. Es bildete sich eine lange rote Tageskerze.

Seit vier Handelstagen tendiert der S&P500 nun seitwärts. Es sieht weiterhin nach einem jungen Abwärtstrend aus, aber erst unter 3.000 Punkten würde sich die Lage für den Index nachhaltig eintrüben.