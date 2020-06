In der Nacht von Sonntag auf Montag hat sich die Lage bei Wirecard dramatisch zugespitzt. Spielte der Konzern bisher unter dem mittlerweile gegangenen CEO Markus Braun als Opfer von Verschwörungstheorien und Betrug, so scheint man unter dem neuen CEO James Freis anders mit den Geschehnissen rund um das Drittpartnergeschäft und die angeblichen Treuhandkonten in Asien umzugehen.„Der Vorstand der Wirecard AG geht aufgrund ...