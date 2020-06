Mit abermals beachtlichen Kurssteigerungen folgten im Mai weitere Aktienmärkte der vorangegangenen V-Erholung der US-Indizes.

16.06.2020 - Mit abermals beachtlichen Kurssteigerungen folgten im Mai weitere Aktienmärkte der vorangegangenen V-Erholung der US-Indizes. Am deutlichsten fielen die Anstiege in Japan, in Deutschland und abermals in den USA aus. Rückgänge verzeichnete der Markt in Hong-Kong. Bund- und JGB-Futures tendierten leichter, US-Treasuries hingegen blieben auf hohem Niveau stabil. Trotz einer sich fortsetzenden Aktienmarkterholung blieb die Volatilität, gemessen am VIX mit 31, auf hohem Niveau.

