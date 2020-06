Die Aktien stiegen im Mai, als die Covid-19-Sperrmaßnahmen aufgehoben wurden und weitere Unterstützungsmaßnahmen angekündigt wurden.

12.06.2020 - Die Aktien stiegen im Mai, als die Covid-19-Sperrmaßnahmen aufgehoben wurden und weitere Unterstützungsmaßnahmen angekündigt wurden. Dies führte dazu, dass der S&P 500 - und der Euro Stoxx 50 -Index um 4,76% bzw. 4,94% zulegten. In Europa entwickelten sich die Aktien auch positiv, da einige Länder die Wiedereröffnung eines Teils ihrer Volkswirtschaften ermöglichten, unterstützt von der Europäischen Kommission, die zusätzlich zu dem bereits im April dieses Jahres vereinbarten Rettungspakets in Höhe von 540 Milliarden Euro ein Wiederherstellungspaket in Höhe von 750 Milliarden Euro vorschlug...



