Eine stärkere Zuversicht führte in der zweiten Maihälfte zu einer Fortsetzung der Aktienmarkterholung.

09.06.2020 - In der ersten Hälfte des Monats überwog die Sorge, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise nachteiliger ausfallen könnten, als zunächst gehofft. Gepaart mit wieder aufkeimenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, führte dies zu nachgebenden Aktienmärkten. Die Aussicht auf eine schrittweise Beendigung der Corona-Maßnahmen sowie vermeintliche Fortschritte in der Impfstoffentwicklung führten in der zweiten Maihälfte jedoch wieder zu einer stärkeren Zuversicht und in Folge dessen zu einer Fortsetzung der Aktienmarkterholung.



Lesen Sie hier den kompletten Monatsbericht zum "Greiff Systematic Allocation Fund".

