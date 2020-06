NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag überwiegend gestiegen. Die Skepsis an den Finanzmärkten ist zuletzt etwas gewachsen. Die immer noch hohen Corona-Infektionszahlen in den USA verunsichern.

Dem Anleihemarkt fehlte es ansonsten an Impulsen. Im weiteren Handelsverlauf werden noch Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser veröffentlicht.