In der Nacht hat Wirecard neue Informationen zur aktuellen Lage publiziert. Die 1,9 Milliarden Euro, die auf Treuhandkonten liegen sollen, bleiben verschwunden. Es sieht inzwischen sogar so aus, dass diese gar nicht existieren. Das wäre ein weiterer Rückschlag für Wirecard.Wirecard reagiert entsprechend und nimmt alle Prognosen zurück. Zu groß sind derzeit die Unsicherheiten, was in den Büchern alles falsch sein könnte. ...