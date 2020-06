ams emittiert Anleihen für den Osram-Kauf

Der österreichische Elektronik-Konzern ams will Euro- und Dollar-Anleihen mit einem Gesamtbetrag von einer Milliarde Euro ausgeben. Die Senior Notes sollen jeweils bis zum Jahr 2025 laufen, kündigt die Gesellschaft in einer Mitteilung am Montag an. Zu den weiteren Konditionen macht ams keine Angaben.„ams beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot der Notes, zusammen mit dem Erlös aus der Bezugsrechtsemission, die am 3. April ...