Berentzen verliert Großauftrag - EBIT-Auswirkungen „von untergeordneter Bedeutung”

Ein langjähriger Kooperationspartner von Berentzen beendet die Zusammenarbeit in der Abfüllung alkoholfreier Markenprodukte. Der international tätige Getränkekonzern beendet den Auftrag damit zum Ablauf des 31. Dezember 2020. „Hintergrund dessen sind konzerninterne Strukturmaßnahmen des Auftraggebers in Bezug auf die Supply Chain”, so Berentzen am Montag.Das wegfallende Umstazvolumen beziffert das Unternehmen aus ...