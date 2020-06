NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street sind zu Beginn der neuen Woche eher vorsichtig. Der Leitindex Dow Jones Industrial behielt mit einem kleinen Minus von 0,11 Prozent auf 25 842,86 Punkte die Gewinnschwelle aber im Auge. Im frühen Handel hatte er am Montag noch an seine jüngste Schwäche angeknüpft, zeitweise aber auch im Plus gestanden.

Anleger schwanken weiter zwischen Hoffnung und Sorge, hieß es. Hoffnung, dass die weltweiten Corona-Lockerungen der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen, aber zugleich auch die Sorge, dass eine Erholung über eine zweite Corona-Welle stolpern könnte. "Trotz des Anstiegs neuer Infektionsfälle hält der Risikoappetit an", sagte Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda. Er verwies darauf, dass das Vertrauen in die Erfahrung, wie mit dem Virus umzugehen ist, mittlerweile höher sei.