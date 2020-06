Wirecards Aktienkurs kann sich im heutigen Handel nur kurz von seinem neuen Crash-Tief bei 12,995 Euro (XETRA-Handel) erholen. Nach einem zwischenzeitlichen Kursanstieg am Vormittag auf 18,70 Euro liegt die Wirecard Aktie aktuell nur noch bei 14,73 Euro und verliert damit fast 43 Prozent zum XETRA-Schlusskurs vom Freitag. Zur Erinnerung: Am Donnerstag war das Papier vorbörslich in der Hoffnung auf gute Bilanznews noch auf 109 Euro ...