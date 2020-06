So war der 62-prozentige Kursabsturz der Wirecard-Aktie am Donnerstag der zweitgrößte Tagesverlust eines Dax-Titels in der fast 32-jährigen Geschichte des deutschen Leitindex. Grund waren milliardenschwere Löcher in der Bilanz, wegen derer der Konzern die Vorlage des Jahresabschlusses für 2019 quasi in letzter Minute ein weiteres Mal hatte verschieben müssen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kursabsturz der Wirecard-Aktie in den vergangenen drei Handelstagen ist im Dax so gut wie einmalig. Allenfalls die Entwicklung des in der Finanz- und Wirtschaftskrise verstaatlichten Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate im Herbst 2008 hält einem Vergleich stand. Beide Werte dominieren die Liste mit den zehn größten Tagesverlusten im deutschen Leitindex.

Am Freitag knüpfte das Papier wegen Sorgen über die Finanzkraft und Zukunft des Unternehmens mit einem Minus von 35 Prozent nahtlos an die Verluste vom Donnerstag an - daran konnte auch der Rücktritt des Konzernchefs Markus Braun, der zudem sieben Prozent der Aktien hält, nichts ändern. Über zwei Tage gesehen summieren sich die Verluste damit auf 75 Prozent.

Und am Montag setzte sich der Kursverlust weiter fort, nachdem der Konzern eingestehen musste, dass die Treuhandkonten auf der die 1,9 Milliarden Euro liegen sollten wahrscheinlich nicht existieren - die Staatsanwaltschaft ermittelt in allen Richtung und die Aktie sackte weitere 44 Prozent ab. Damit summiert sich der Verlust in den drei Handelstagen seit Bekanntwerden der fehlenden Milliarden auf 86 Prozent.

Umgerechnet in absolute Werte bedeutet dies, dass die Marktkapitalisierung um mehr als elf Milliarden Euro auf nur noch 1,8 Milliarden abrutschte. Damit droht auch der Rauswurf aus dem Dax, in den das Papier erst im September 2018 aufgenommen worden war. Damals war Wirecard mit einer Marktkapitalisierung von fast 25 Milliarden Euro wertvoller als die Deutsche Bank .

Mit dem abermals hohen Tagesminus belegt die Wirecard-Aktie in die Liste der zehn größten Tagesverluste Dax-Titeln die Ränge zwei, fünf, acht und zehn. Spitzenreiter ist die in der Finanzkrise verstaatlichte Hypo Real Estate (HRE). Der Finanzierer von gewerblichen Immobilien ist insgesamt drei Mal in der Top Ten vertreten.

1.) Hypo Real Estate -73,9% am 29.09.2008 - Grund: Staatliches Rettungspaket infolge Liquiditätsengpässen in der Finanzkrise. Die Bank wurde inzwischen aufgelöst. Die milliardenschweren Risiken hat der Staat übernommen, das operative Geschäft wird größtenteils von der inzwischen wieder an der Börse notierten Deutschen Pfandbriefbank PBB weitergeführt. Inzwischen rutschten die Pfandbriefbank-Papiere auch aus dem Index mittelgroßer Werte MDax und verlieren damit weiter an Bedeutung.