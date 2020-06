Pfeiffer Vacuum Technology erwartet für das zweite Quartal 2020 schwächere Zahlen als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz werde von 157,4 Millionen Euro auf 140 Millionen Euro bis 145 Millionen Euro fallen, kündigt der Konzern am Montag an. „Der Rückgang ist in erster Linie auf die Nachfrageentwicklung aufgrund der globalen Wirtschaftsbedingungen zurückzuführen, die teilweise durch die anhaltend starke Nachfrage aus dem ...