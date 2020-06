CompuGroup Medical will das Kapital durch Ausgabe von 515.226 neuen Aktien erhöhen. Zugleich kündigt der Software-Konzern aus Koblenz an, bis zu rund 4,81 Millionen eigene Aktien der Gesellschaft zu platzieren. „Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die neuen Aktien sowie die eigenen Aktien ist gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 iVm 278 Abs 3AktG ausgeschlossen”, so CompuGroup Medical am Montag.Die insgesamt mehr als 5,32 Millionen ...