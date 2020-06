Baumot erwartet 2020 Umsatzwachstum

Die Baumot Group hat am Montag Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt. Das Unternehmen aus Königswinter bei Bonn meldet einen Umsatzanstieg von 6,2 Millionen Euro auf 15,1 Millionen Euro. „Die Umsatzsteigerung resultiert wie in 2018 bereits erwartet, insbesondere aus dem sehr erfolgreichen Markteintritt in Israel sowie dem sehr erfreulich laufenden Nachrüstgeschäft in Großbritannien”, heißt es zur Begründung. Auf ...