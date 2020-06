Energy Fuels ist der größte Uran- und Vanadiumproduzent in den USA. Neben der Kerntätigkeiten und dem Recycling/Reinigen von strahlungsverseuchter Erde hat das Unternehmen jetzt auch die Produktion von Seltene Erden angekündigt. Damit ist Energyfuels in seiner Positionierung einzigartig.

Energy Fuels ist der größte Uranproduzent in den USA und der einzige klassische Vanadium-Produzent in Nordamerika. Uran ist der Brennstoff für saubere, kohlenstofffreie Kernenergie. Vanadium wird in Stahl und hochfesten Legierungen, bestimmten chemischen Anwendungen und in neu entstehenden Batterietechnologien verwendet. Energy Fuels hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Denver, Colorado/ USA, und alle Liegenschaften und Mitarbeiter befinden sich im westlichen Teil der USA.

Ticker NYSE UUUU, Fankfurt EFR - Webseite www.energyfuels.com

In den letzten Jahren hat Energy Fuels in der White-Mesa-Mühle/Utah jährlich eine Million Pfund Uran produziert. Sie ist auch die einzige Anlage in Nordamerika, die alternative Materialien recyceln kann. Hierbei handelt es sich um uranhaltige Materialien (häufig Abraum), die nutzbaren Mengen an natürlichem (nicht angereichertem) Uran enthalten. Das Recycling von Abraum gehört heute zu den kostengünstigsten Uranproduktionsmethoden der Welt. Die Mühle produziert auch Vanadium als Nebenprodukt der Uranrückgewinnung.

Vor Kurzem gab Energy Fuels bekannt, dass es in die Produktion von Seltenerdelemente (SEE) eintritt. In den letzten Jahren hatten mehrere private Unternehmen und die US-Regierung angefragt, ob die Möglichkeit besteht in der White Mesa Mill SEE-Konzentrat zu produzieren. Nach umfangreichen Studien konnte das Unternehmen, die Möglichkeit der Nutzung der Anlage zur Produktion bestätigen. „Energy Fuels wird immer zuerst ein Uran-produzent sein. Wir werden jedoch immer nach Möglichkeiten suchen, unser Unternehmen in andere ergänzende Geschäftsmöglichkeiten zu diversifizieren.“ CEO Mark Chalmers

Wie hat sich die COVID 19-Pandemie auf Ihr Unternehmen und Ihren Betrieb ausgewirkt?

Energy Fuels war von der Pandemie nicht betroffen. An unseren Standorten wurde der Betrieb wie geplant fortgesetzt, wir arbeiteten weiterhin mit der US-Regierung an verschiedenen Initiativen, und die Angestellten in unserer Unternehmenszentrale arbeiteten nach Möglichkeit von zu Hause aus. Der Alltag heute ist im Allgemeinen recht normal, da empfohlene Vorsichtsmaßnahmen wie soziale Distanzierung, Tragen von Masken, Kranke und Infizierte bleiben zu Hause, Nutzung von Videokonferenzen usw. umgesetzt werden.