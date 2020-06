CMC Espresso: Achterbahnfahrt wegen Handels-Angst (23.6.20)

Der DAX hat am Morgen im elektronischen Handel eine wahre Achterbahnfahrt hinter sich. Hintergrund sind widersprüchliche Aussagen in einem Fernseh-Interview des Handelsberaters der Regierung Trump, wonach es vorbei sei mit dem Handelsvertrag. Später korrigierte er sich und sagte, diese Einschätzung habe sich auf das Vertrauen in die chinesische Regierung bei der Handhabe des Corona-Virus bezogen, nicht auf den Handelsvertrag der Phase 1.

