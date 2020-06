Am vergangenen Freitag hatte ich Ihnen die Aktie von Leaf Mobile Inc. (ISIN: CA52177M1095 * WKN: A2P4CP * TSX-V: LEAF * Frankfurter Symbol: 4WI) bereits allerwärmstens ans Herz gelegt. Sowohl am Freitag als auch während des Börsenhandels am gestrigen Montag konnten Sie die Aktie damit noch bequem im Bereich 0,37 – 0,40 CAD bzw. um die 0,25/0,26 EUR in Ihr Depot legen. Und auch JETZT gerade können Sie auf diesem Niveau noch an den deutschen Börsenplätzen in Frankfurt und Stuttgart kaufen. Wie lange noch, kann ich Ihnen allerdings leider nicht sagen.

Und das waren wirklich HAMMERZAHLEN!

Die „Gerüchteküche“ in Kanada hat also anscheinend ein leckeres Süppchen gekocht.



Doch viel wichtiger:



Durch die Veröffentlichung nach Börsenschluss in Kanada konnten die nordamerikanischen Anleger auf das BOMBENWACHSTUM noch NICHT reagieren. Ein kleiner aber gern gesehener Zeitvorsprung für uns deutsche und europäische Investoren!



Diesen gilt es zu nutzen. JETZT, nicht später.



Denn ich persönlich rechne heute ganz fest mit einer starken Eröffnung der Leaf Mobile-Aktie an der kanadischen Börse. Und auch die Börsenmakler in Frankfurt und Stuttgart werden den Braten wohl schnell riechen und Ihre Kurstaxen nach oben anpassen.



Daher ganz wichtig: Setzen Sie unbedingt ein Kauflimit, je nach Ihrer persönlichen Risikoneigung auch etwas über dem aktuellen Kurs! Aber zahlen Sie auf keinen Fall irgendwelche Mondpreise.

Hinweis:



Wenn Sie meine Erstvorstellung zu Leaf Mobile noch nicht gesehen haben – here we go:



Unentdeckte Perle im boomenden Mobile Gaming Markt. Jetzt wird’s spannend!



In diesem Artikel erläutere ich Ihnen prägnant das Geschäftsmodell der „Gegenkultur“, warum Leaf Mobile eine (fast) einzigartige Kombination von zwei rasant wachsenden Boommärkten (Mobile Gaming & Cannabis) bedient und wohin die Reise noch gehen kann. Also die Grundlagen.



Hier noch einmal mein persönliches Fazit von Freitag:



„Denn hier wird nicht nur „Fantasie“ gehandelt – nein, hier sprechen zudem auch noch die Zahlen! Nutzen Sie Ihre Chance!“

Doch wie waren die Zahlen denn nun im Detail?

Hier die News:



Leaf Announces Full Year 2019 and First Quarter 2020 Financial Results of the Business Acquired „LDRLY“ Pursuant to the Subsequent Events Announced April 17, 2020



Die Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2019 waren bereits sehr gut:



Die gesamten Umsatzerlöse betrugen für das Jahr 2019 8,5 Millionen Dollar und lagen damit 6,3 Millionen Dollar über dem Vorjahresergebnis. Eine Steigerung von 280 Prozent!



Das Jahresergebnis 2019 betrug 122.075 Dollar und damit wurde erstmals ein Gewinn erwirtschaftet, wenn auch vorerst noch in überschaubarer Größe. Im Vorjahr wurde noch ein kleiner Verlust eingefahren.



Viel wichtiger aber:



Allein das erste Quartal 2020 spielte Umsätze von 5,6 Millionen Dollar ein! Ein Wachstum von über 420 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal!



Und das Wachstum scheint sich dynamisch fortzusetzen.



Denn allein im April 2020 stiegen die Umsatzerlöse schon auf 2,9 Millionen Dollar!

Verstehen Sie mich jetzt, warum ich von den Zukunftsaussichten des Unternehmens, aber insbesondere von dem Gewinnpotenzial des Aktienkurses so überzeugt bin?



Wahnsinnige Wachstumsraten, skalierbares virtuelles Geschäftsmodell, ein breiter Nischenmarkt im Bereich der Gegenkultur der den Cannabis-Lifestyle mit Mobile Gaming geschickt verbindet…



Und von der Qualität des Managements habe ich noch gar nicht angefangen – dazu mehr ein anderes Mal. Activision, EA Sports, Disney, Ubisoft, Microsoft…..alles ist im Erfahrungsschatz des Managements dabei.



Bud Farm ist ein Spiele-Franchise wie z.B. auch Call of Duty oder FIFA. Viele Nutzer laden sich dabei nicht nur ein einzelnes Spiel bzw. nur eine App auf ihr Handy, sondern gleich alle. Zudem werden Neuveröffentlichungen sehnlichst erwartet und dann auch gleich gezockt.

Man kann dies fast mit einem leichten Suchtverhalten vergleichen – für den einzelnen Spieler vielleicht nicht ganz so schön – aber für das Leaf Mobile einfach nur fantastisch! Und Spieleapps aus dem Bereich „Gegen- und Subkultur“ haben auch einen hohen Identifikationsfaktor, denn fast alle Freunde aus der Clique spielen ebenfalls und schaffen so eine gemeinsame Identität und Gruppendynamik. So erklärt sich auch die hohe Nutzungshäufigkeit und lange Verweildauer der einzelnen Spiele.

Und hier noch ein paar „Gute Gründe für ein Investment in Leaf Mobile“:

Das Management plant damit, dass die Entwicklung und Veröffentlichung eines neuen Spiels im Durchschnitt etwa 1 Million CAD$ kosten wird. Aktuell geht man zudem davon aus, dass ein aktuelles Spiel ca. 30 Millionen Dollar an Einnahmen erzielt.



Im „Normalbetrieb“ – also ohne die Coronakrise – erwartet das Management normalerweise eine 100%ige Rendite innerhalb von 90 Tagen. Im Moment braucht man dafür nur neun Tage. Wenn die Coronavirus-Angst vorbei ist und wir alle uns wieder in der „Neuen Realität“ wiederfinden, wird dieser Zeitraum wahrscheinlich wieder ansteigen. Aber Sie sehen, wie profitabel diese „Virtuellen Geschäftsmodelle“ sein können.



Laut Unternehmensangaben liegt der Durchschnittsumsatz pro täglichem aktiven Nutzer der App bei Leaf Mobile bei rund 48 Cent pro Tag – mehr als das Fünffache des Branchendurchschnitts von 9 Cent pro Tag. Und ihre beiden neuesten Spiele – Bud Farm Idle Tycoon und Cheech & Chong- erwirtschaften sogar bis zu 86 Cent pro Tag, gegenüber einer Peer Group von anderen Top Games mit nur 18 Cent pro Tag pro aktivem Nutzer.

Wieviel Wachstum wollen Sie noch?

Ach, und auch über mögliche Übernahmen habe ich noch gar nicht gesprochen – doch in der Branche herrscht Übernahmefieber!



Tencent Games hat 126 Millionen Dollar für einen 14,6 % Anteil an Glu Mobile auf den Tisch gelegt, Zynga hat 250 Millionen Dollar für Gram Games hingeblättert und Activision hat für die Übernahme von King Digital sogar 5,9 Milliarden Dollar in Cash bezahlt.

Das aber nur mal so nebenbei.



Jetzt entscheiden Sie:

Spielen Sie mit?





Und sagen Sie mir nachher nicht, ich hätte Ihnen „zu spät“ Bescheid gesagt…

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Dienstag, 23. Juni 2020 – 08:10 Uhr MEZ

