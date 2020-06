An der Börse wird Zukunft gehandelt. Insofern verwundert es nicht, dass der DAX steigt, während Wirtschaftsdaten in die Knie gehen. Weltweit schnüren Regierungen Rettungspakete in Billionenhöhe. Notenbanken drehen den Geldhahn noch weiter auf. Somit spekuliert der Aktienmarkt darauf, dass die aktuelle Wirtschaftskrise durch die Geldflut bald Geschichte sein könnte. Doch kann die Wirtschaft relativ schnell auf Vorkrisen-Niveau zurückkehren? Ist das ganze Ausmaß der Corona-Krise überhaupt absehbar? Inwieweit bekommt man die Pandemie in den Griff? Fragen, die den Aktienmarkt in den letzten Wochen nur nebenbei beschäftigten. Was ebenfalls nicht verwundert, wenn die weltweiten Notenbanken den Markt mit Liquidität in bislang nicht gekanntem Ausmaß buttern. Liquidität ist der Treibsatz für steigende Kurse.



Verrennt sich der Markt?

Sollten die Notenbanken die weiterhin sehr hohen Erwartungen an den Whatever-it-takes-Modus mal nicht erfüllen, könnte der Markt schnell pampig reagieren. Eine im Sommer zunehmend negative Saisonalität könnte dem DAX zudem Knüppel zwischen die Beine werfen. Noch aber scheint unter großen Marktteilnehmern die Angst, Aufwärtsbewegungen zu verpassen, größer zu sein als die Angst davor, dass sich der Markt verrennt. Somit war in den letzten Handelstagen immer wieder zu beobachten, dass Rücksetzer gerne zum nachträglichen Einstieg genutzt werden. Fragt sich nur, wie lange dies noch der Fall sein wird. Kurz noch zum DAX-Chart. Das aktuelle Juni-Hoch bei 12.913 Punkten sowie insbesondere das Allzeithoch bei 13.795 Zählern stellen zwei signifikante Widerstandsmarken dar.