„Wann kommt der Ausbruch?”, fragten wir gestern Vormittag zur BioNTech Aktie in unserem 4investors-Chartcheck. Ein erstes wichtiges Kaufsignal für die Biotech-Aktie hat dann im Nasdaq-Handel in den USA am Nachmittag nicht lange auf sich warten lassen. Am Ende des Tages hatte der Aktienkurs des Mainzer Unternehmens an der US-Börse 11,86 Prozent auf 57,45 Dollar zugelegt, das Tageshoch wurde bei 58,90 Dollar notiert. Damit konnte ...