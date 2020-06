Wer unsere regelmäßigen 4investors-Chartchecks zur Commerzbank Aktie liest, der ahnt vielleicht, was jetzt kommt: Der Hinweis auf eine charttechnisch Entwicklung im gestrigen Handel, in dem der Aktienkurs des MDAX-Konzerns zunächst zwar bis auf 3,725 Euro fiel, aber mit 3,856 Euro deutlich über dem Tagestief aus dem Handel ging. Eine Erholung mit Folgen, denn so hat sich bei der Commerzbank Aktie ein Break unter die charttechnische ...