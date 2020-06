UBS AM Halbjahresausblick: Die Markterholung nach COVID-19 aus Anlegersicht

Die COVID-19-Pandemie hat zu einem Stillstand der globalen Wirtschaftsaktivitäten und zu einer beispiellosen politischen Reaktion von Regierungen und Notenbanken weltweit geführt, gefolgt von massiven Zweifeln an der langfristigen Zukunft des Arbeitslebens und sozialen Miteinanders. In diesem höchst unsicheren Umfeld dürften die Investitionsausgaben am Boden bleiben, und auch die Haushalte haben nur wenig Spielraum, um ihre Sparquoten zu senken. Das Basisszenario von UBS-AM geht daher davon aus, dass die sich anbahnende Erholung langsam und ungleichmäßig verlaufen und eine breite Streuung zwischen verschiedenen Ländern und Sektoren zeigen wird.

Evan Brown, Head of Multi-Asset Allocation Strategy bei UBS-AM, dazu: „Seit Ende März haben wir weltweit signifikante Rallys bei Risikoanlagen erlebt, da auf den anfänglichen politischen Enthusiasmus schrittweise Fortschritte, sowohl bei den Ergebnissen im Bereich der öffentlichen Gesundheit als auch bei den wirtschaftlichen Aktivitäten, in den Industrieländern folgten. Angesichts anhaltender Sicherheitsbedenken bleiben in unserem Basisszenario dennoch Nachfrage und Produktionskapazitäten im Jahr 2020 und darüber hinaus unter dem Niveau der Zeit vor COVID-19.“

In einem optimistischen Szenario ermöglicht die unerwartet schnelle Verfügbarkeit eines wirksamen Impfstoffs die umfassende Wiedereröffnung der Wirtschaft, in der die Regierungen schnell zu Konjunkturprogrammen übergehen.