Nächster Paukenschlag im Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard. Wie die Staatsanwaltschaft München I mitteilte, hat sich der am Freitag zurückgetretene CEO Markus Braun am Montagabend gestellt und wurde festgenommen. Gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von fünf Millionen Euro wurde Braun am Dienstag auf freien Fuß gesetzt.