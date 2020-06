Dax-Skandal: Ex-Wirecard-Chef festgenommen

Donnerstagabend nahm er noch seinen Hut. Jetzt sitzt der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun hinter Gittern.Die Staatsanwaltschaft München I hat den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun festnehmen lassen. Das teilte die Behörde in einem Schreiben mit. Demnach habe sich Braun am Montagabend gestellt.Die Strafverfolger werfen ihm vor, Bilanz und Umsatz von Wirecard durch vorgetäuschte Einnahmen künstlich aufgebläht zu haben. Damit habe er das Unternehmen besser aussehen lassen wollen.Unterdessen räumte Wirecard ein, dass die vermissten 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen", wie es in einer Stellungnahme des Vorstands heißt. Man könne nicht ausschließen, dass sich frühere Jahresabschlüsse deswegen rückwirkend...