Der Wechselpiraten-Gründer Christoph Wiemer im Interview

Die Wechselpiraten haben es sich zur Aufgabe gemacht, Nutzern einen Überblick über Tarife zu geben und so am Ende den optimalen Vertrag abzuschließen. Dabei setzen sie auf Qualität und Authentizität - und das mit Erfolg. 2019 wurde das Portal mit dem Titel „NTV: Deutschlands beste Online Portale” ausgezeichnet.

Das Vergleichsportal Wechselpiraten wurde 2014 von Jungunternehmer Christoph Wiemer gegründet. Ursprünglich war es ein kleines Pilotprojekt und spielt aber mittlerweile bei den Großen im Bereich Tarifvergleiche mit. Die Wechselpiraten haben es sich zur Aufgabe gemacht, Nutzern einen Überblick über Tarife zu geben und so am Ende den optimalen Vertrag abzuschließen. Dabei setzen sie auf Qualität und Authentizität - und das mit Erfolg. 2019 wurde das Portal mit dem Titel „NTV: Deutschlands beste Online Portale” ausgezeichnet.

Herr Wiemer, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung Ihres Portals. Was bedeutet dieser Titel für Ihr Unternehmen?

Vielen Dank! Ich habe mich sehr über die Auszeichnung „NTV: Deutschlands beste Online Portale” im Mai 2019 in Berlin gefreut. Sie ist die Bestätigung für die geleistete Arbeit der letzten Jahre. Diese Auszeichnung motiviert ständig und zeigt, was mit Fleiß und Willen möglich ist. Die erneute Auszeichnung 2020 (Anm.: in der Kategorie Universal-Vergleichsrechner) steht für Beständigkeit und den Anspruch, nie nachzulassen.

Das klingt motiviert. Haben Sie oder Ihre Kunden denn schon einmal schlechte Erfahrungen bei einem Anbieterwechsel gemacht? Und woran kann das dann liegen?

Der Großteil unserer Kunden ist sehr zufrieden und nutzt die Möglichkeiten, durch einfache Vergleiche Geld zu sparen. Leider passiert es trotzdem vereinzelt, dass Kunden beim Wechsel Probleme bekommen. Dies liegt nicht an uns oder anderen Vergleichsportalen. Vielmehr versuchen die Anbieter, möglichst viele Kunden durch bekannte Lockmittel, wie zum Beispiel Neukunden- und Sofortboni zu gewinnen. Daran ist noch nichts verwerfliches, denn auch der Verbraucher profitiert davon. Im zweiten Schritt wird jedoch mit immer neuen Mitteln versucht, den Kunden bei der Stange zu halten, um im zweiten Jahr ordentlich Kasse zu machen. Außerdem informieren sich die Kunden oftmals nicht ausführlich genug, z.B. beim Thema Kündigungsfrist.

Ihr Portal ist als kleines Projekt gestartet und nun ein gefragter Vergleichsrechner. Welche Hürden haben Sie auf dem Weg nach oben genommen?

Der Markt ist hart umkämpft und bietet kleinen Portalen nur wenig Spielraum. Doch auch ohne riesiges Werbebudget ist es möglich, sich einen festen Platz zu sichern. Was man aber braucht, sind definitiv Geduld, Zielstrebigkeit und eine Strategie, an der man kontinuierlich festhält. Gerade, wenn man über Google gefunden und online sichtbar sein möchte, muss kontinuierlich am Webauftritt, den Inhalten sowie der Technik gearbeitet werden. Das ist gar nicht so einfach. Immer wieder ändern sich im Bereich der Google-Suchmaschinenoptimierung die technischen Anforderungen und Algorithmen. Das hat zeitweise natürlich auch für deutliche „Ups und Downs“ gesorgt.

Während des Lockdowns sind die Kurse an der Börse gefallen, Arbeitsplätze verloren gegangen, die Internetverbindung ist immer wichtiger geworden - hatten diese Entwicklungen Auswirkungen auf das Wechselverhalten der Deutschen?

Gerade in Krisenzeiten wie der Coronazeit hat sich offenbart, wie wichtig der digitale Vertrieb ist. Nicht nur der weltweite Onlinehandel boomt. Auch beim Thema Strom- und Gastarife konnten wir einen Zuwachs an Besucherzahlen verzeichnen. Durch Kurzarbeit und die höhere finanzielle Unsicherheit sind immer mehr Menschen gewillt, noch mehr zu sparen.

Verständlich. Wie sieht denn die Zukunft für die Wechselpiraten aus? Planen Sie den Verkauf von Unternehmensanteilen oder vielleicht sogar einen Börsengang, der Ihr Unternehmen noch bekannter machen könnte?

Für einen Börsengang ist es sicherlich noch zu früh. Wir möchten zukünftig noch breiter in digitale Vertriebskanäle investieren und die Marke „Wechselpiraten” stärken. Gerade im Bereich Strom und Gas möchten wir noch mehr Kunden erreichen und ihnen Jahr für Jahr helfen, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig erfolgreich Geld zu sparen.