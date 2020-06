Anleger-Tipp: Kann Apple seinen Aufwärtstrend fortführen? Wohin die Reise geht, lesen Sie in unserem exklusiven Sonderreport zu dieser Aktie. Einfach hier klicken .

Apple konnte somit seit Anfang April seinen Wert um krasse 100 Euro steigern. Damals noch bei 220 Euro stehend, ging es kontinuierlich nach oben und es scheint einfach kein Ende in Sicht. Auch am heutigen Montag konnte man mit stolzen fast 2 Prozent und 6,15 Euro Steigerung glänzen und den Anleger überzeugen, in die richtige Aktie investiert zu haben.

Nachdem Apple heute verkündet hat, zukünftig auf Prozessoren von Intel verzichten zu wollen, dürfte die Anlegerstimmung auch morgen wieder durch die Decke gehen. Dieses mutige Vorgehen zeigt, welch einen Fortschritt dieses Unternehmen durchmacht und welche Marktmacht hinter dem kalifornischen Konzern steckt. Hier dürfte noch einiges gehen und große Gewinne zu machen sein!

