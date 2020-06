Mit deutlichen Zugewinnen beginnt HeidelbergCement den heutigen Handel. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund zwei Prozent. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund sieben Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Top liegt bei 52,82 EUR. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung bestätigt.

