Das Biotechnologie-Unternehmen BioNTech muss den nächsten Tiefschlag in Kauf nehmen! Am Dienstag setzte es wieder ein deftiges Minus, wodurch das Wertpapier wieder unter die 50-Euro-Marke sinkt und eine wichtige Hürde unterschreitet. In der Führungsetage des Mainzer Unternehmens rund um Ugur Sahin dürften nun viele lange Gesichter zu sehen sein.

Heute musste BioNTech erneut einen heftigen Nackenschlag verkraften. Das Wertpapier sank auf 49,50 Euro, was einem krassen Verlust von 1,49 Euro und 2,91 Prozent entspricht. Damit unterschreitet der Aktienwert wieder die wichtige Marke von 50 Euro, die dem Anleger gestern noch so viel Hoffnung gegeben hatte. Heute dürfte die Anlegerstimmung – parallel mit dem Aktienwert – wieder in den Keller sinken.

BioNTech braucht also dringend gute Nachrichten! Aber schon bald sollen die Ergebnisse der klinischen Studie für einen Impfstoff gegen das Coronavirus veröffentlicht werden. Sollten diese phänomenal sein, könnte das Wertpapier in unaussprechbare Höhen fliegen. Jeder, der dann schon sein Geld in diese Aktie investiert hat, würde enorme Gewinne mitnehmen. Sollten diese Ergebnisse allerdings nicht so vielversprechend sein, dürfte die Aktie einen enormen Abschwung durchmachen.

Fazit: Wo geht es für BioNTech hin? Die kommenden Ereignisse werden richtungsweisend für die Zukunft der Aktie sein, denn sie könnten eine Vorentscheidung in der Impfstoffrallye darstellen. Wir haben die Aktie genauer analysiert, einfach hier klicken.