Im Fall Wirecard haben Abschlussprüfer und Behörden versagt. Die strafrechtliche und politische Aufarbeitung birgt das Potential, die Republik zu erschüttern.

Wirecard selbst sieht sich in diesem Bilanzskandal als Opfer eines Milliardenbetrugs. Allein mir fehlt der Glaube an die Opferrolle. Bereits 2008 stellte die SdK auf der Hauptversammlung des Unternehmens dessen Bilanzierungspraxis in Frage. Wir forderten mehr Transparenz darüber, für welche Händler die Wirecard AG, nach eigenen Angaben einer der führenden Zahlungsdienstleister der Welt, Transaktionen abwickelt. Antworten auf diese Fragen bekamen wir nicht. Dafür aber die Staatsanwaltschaft ins Haus. Schließlich erhob die SdK Anfechtungsklage gegen die Entlastungsbeschlüsse für Vorstand und Aufsichtsrat, sowie Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Jahresabschlusses 2007 wegen gravierender Fehler. Während zwar die Entlastungsbeschlüsse vom zuständigen Landgericht München I für nichtig erklärt wurden, teilte das Gericht unsere Position bezüglich der Nichtigkeit des Jahresabschlusses nicht.

der 18. Juni 2020 wird in die Geschichte des deutschen Finanzmarktes eingehen. Erstmals in der Geschichte des Deutschen Aktienindex DAX erhielt ein Unternehmen aus dem Leitindex, in diesem Fall die Wirecard AG, kein Testat von seinem Wirtschaftsprüfer. Betroffen ist der Jahresabschluss 2019, der Grund: Für Guthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Mrd. Euro konnten dem Wirtschaftsprüfer kein Nachweis erbracht werden.

Eine in diesem Zusammenhang von der Gesellschaft beauftragte Sonderuntersuchung durch Ernst & Young (EY) zur Bilanz des Geschäftsjahres 2007 wurde von Wirecard damals geheim gehalten. Nur so viel wollte man preisgeben: Angeblich soll die Untersuchung Wirecard in allen von der SdK vorgetragenen Punkten entlastet haben. Sehen Sie die Parallelen zum aktuellen Fall?

Ab dem Geschäftsjahr 2009 übernahm EY dann die Abschlussprüfung von Wirecard. In den Jahren 2010, 2012, 2016 und 2019 kam es dann immer wieder zu kritischer Berichterstattung über die Bilanzierungs- und Geschäftspraxis des Zahlungsabwicklers, zuletzt von der renommierten Wirtschaftszeitung Financial Times. Inhaltlich hat sich Wirecard in öffentlichen Verlautbarungen zu den Kritikpunkten kaum geäußert, stattdessen hat man lieber die angeblichen „Leerverkäufer“ an den Pranger gestellt und die Justiz hat sich allzu gerne darauf gestürzt. Der Wirecard-Vorstand brüstete sich weiter mit weißer Weste und die Medien und Analysten wollten die Kritikpunkte ebenfalls nicht beleuchten.

Nur die Financial Times blieb „lästig“ und ließ sich nicht einschüchtern. Und so kam der Wirecard-Aufsichtsrat schließlich nicht mehr umhin, Ende 2019 zu eigenen Entlastung erneut eine Sonderprüfung in Auftrag zu geben, diesmal an die KPMG. Mit der Ankündigung der Veröffentlichung meldete Wirecard noch ad hoc: „Belastende Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation wurden nicht gefunden.“ Doch das vorgetragene Ergebnis der Sonderprüfung zeichnete ein katastrophales Ergebnis. Wesentliche Umsätze konnten nicht nachgewiesen werden, Mitarbeiter erschienen nicht zu vereinbarten Terminen und Bankguthaben konnten nicht verifiziert werden.

Derart unter Druck gesetzt, musste auch Abschlussprüfer EY schließlich feststellen, dass wesentliche Bankguthaben nicht vorhanden waren. Wirecard war nicht einmal Kunde der angegebenen Banken. Die Kontoauszüge gefälscht. Der Schaden für die Privatanleger wird in die Milliarden gehen, Wirecard könnte der größte Finanzskandal der deutschen Geschichte werden.

Was hat aber Abschlussprüfer EY eigentlich bisher geprüft? Eine Position mit Milliarden an Bankguthaben in asiatischen Ländern ist einmalig und verdient besondere Aufmerksamkeit. Wohl nicht bei EY. Und wo war die BaFin? Statt im Rahmen der Kritikpunkte in alle Richtungen neutral zu ermitteln, hat man sich regelmäßig vor den Karren von Wirecard spannen lassen. Ein Desaster, das wir in den nächsten Monaten intensiv begleiten werden. Die Geschichte birgt das Potenzial, die Republik zu erschüttern. Die Causa Wirecard hat noch einiges mehr zu bieten.

Ihr

Daniel Bauer