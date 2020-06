Compugroup Medical hat eine Finanzierungsrunde durchgeführt. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung wurden rund 515.000 Aktien ausgegeben. Außerdem hat man rund 4,8 Millionen eigene Aktien platziert. Die Papiere gingen an institutionelle Investoren. Der Bezugspreis je Aktie lag bei 64,00 Euro. So kommen rund 340 Millionen Euro brutto in die Kasse von Compugroup.Der Bezugspreis liegt rund 7 Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs von ...