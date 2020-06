NEW YORK (dpa-AFX) - Weiter nach oben dürfte es am Dienstag mit den Kursen an den US-Aktienmärkten gehen. Börsianer werden vor allem darauf schauen, ob die Technologiebörse Nasdaq neue Rekorde erleben wird. Der Auswahlindex Nasdaq 100 etwa war am Vortag nur knapp an einem neuen Rekordhoch gescheitert, vorbörslich wurde der Index am Dienstag auf Rekordhoch indiziert.

Den Leitindex Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG rund eineinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn eineinhalb Prozent höher auf 26 413 Punkte. Im Unterschied zum Nasdaq 100 hat der Dow noch einiges nach oben nachzuholen, um das Rekordhoch vom Februar bei 29 568 Zählern hinter sich zu lassen.