Feierstimmung herrscht heute bei allen SUSS MicroTec-Aktionären. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund neun Prozent an. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 13,18 EUR. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Schließlich markiert der Kurs ein neues 4-Wochen-Hoch Im Chart waren bisher 12,08 EUR dieser markante Wendepunkt. Anleger sollten SUSS MicroTec also unbedingt im Auge behalten.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Schließlich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die SUSS MicroTec ohnehin im Depot haben.

