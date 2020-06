FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Dienstag nach überraschend robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone über die Marke von 1,13 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag stieg die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 1,1349 Dollar. In der Nacht zum Dienstag war der Euro noch kurzzeitig bis auf 1,1233 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1318 (Montag: 1,1213) Dollar fest.

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juni kräftig von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg merklich stärker als erwartet. Besonders positiv überraschte die Entwicklung in Frankreich. Dort wird sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor sogar wieder eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert. Frankreich hatte zuletzt viele der Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben. Das Land hatte die Wirtschaft in der Corona-Krise stärker heruntergefahren als Deutschland.