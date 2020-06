FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gefallen. Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten etwas. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Nachmittag um 0,19 Prozent auf 175,61 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,41 Prozent.

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone erholte sich im Juni kräftig von ihrem Einbruch in der Corona-Krise. Der vom Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg merklich stärker als erwartet. Besonders positiv überraschte die Entwicklung in Frankreich. Dort wird sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor sogar wieder eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert. Die Reaktionen am Anleihemarkt hielten sich aber in Grenzen. Italienische Anleihen profitierten von der gestiegenen Zuversicht.