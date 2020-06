Die in den USA sehr bekannte schwarze Polit-Bloggerin Candace Owens hat in einem YouTube-Video die persönliche Geschichte George Floyds beleuchtet, dessen gewaltsamer Tod durch einen Polizisten in Minneapolis weltweit tagelange Demonstrationen gegen Rassismus und Denkmalstürze, aber auch vor allem in den USA schwere Ausschreitungen mit mehreren Toten und Plünderungen ausgelöst hatte. Floyds Lebensgeschichte, die Owens

Der Beitrag USA: Candace Owens beleuchtet George Floyd und die Kriminalität erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dr. Manfred Schwarz.