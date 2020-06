Der Aktie des britischen Pharma- und Biotechkonzerns GW Pharmaceuticals gehört unserer Meinung nach im Cannabis-Sektor zu den interessanteren Werten. Unter fundamentalen Aspekten überzeugte das Unternehmen zuletzt mit den jüngsten Quartalsergebnissen. Und auch charttechnisch macht die Aktie eine „gute Figur“. Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten.

Rückblick. In unserer Ausgabe vom 30.05. hieß es unter anderem „[…] Innerhalb weniger Wochen erreichte die Aktie den aktuellen Kursbereich um 130+ US-Dollar und damit auch das Niveau des markanten Februar-Hochs. Der obere 3-Jahres-Chart zeigt zudem, dass sich das Widerstandscluster noch bis in den Bereich von 140,0 US-Dollar erstreckt. Von daher würde ein Vorstoß in Richtung der 140,0 US-Dollar die Karten noch einmal neu mischen und die „Bullen“ deutlich in Vorteil bringen… Der folgende 6-Monats-Chart auf Tagesbasis stellt die aktuelle Situation detaillierter dar. Nach der furiosen Aufholjagd und mit dem Erreichen des wichtigen Widerstands bei 132,0 US-Dollar sollten Gewinnmitnahmen nicht überraschen, zumal der Wert aus technischer Sicht bereits deutlich überkauft ist. Unter charttechnischen Aspekten wäre es eminent wichtig, wenn sich mit Blick auf die hohe Relevanz dieser Marke als Unterstützung Rücksetzer oberhalb von 120,0 US-Dollar abspielen würden. […]“