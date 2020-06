Wie wirkt sich die Covid-19-Krise auf acht wichtige Anlagethemen aus, die die Welt grundlegend verändern könnten?

18.06.2020 - Die themenfokussierten Investments von Schroders fußen auf der Grundüberzeugung, dass die wirkungsvollsten und beständigsten Anlagethemen jene sind, bei denen der Mensch mit seinem Einfallsreichtum Innovationen hervorbringt, die korrigierend auf weltweite Ungleichgewichte einwirken. Dabei kann es sich um unausgewogene Verhältnisse zwischen Bevölkerungsgruppen und den zur Verfügung stehenden Ressourcen oder zwischen Angebot und Nachfrage in einzelnen Branchen handeln.

Wir alle wissen: Not macht erfinderisch. Das Coronavirus hat die Welt in Aufruhr versetzt. Dem setzen die Menschen ihren Einfallsreichtum und ihre Innovationskraft entgegen, um das Virus zu bekämpfen, die Bevölkerung zu schützen und unser Arbeits- und Privatleben an die neue wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Realität anzupassen.