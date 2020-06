PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Dienstag Gewinne verbucht. Nachdem am Vortag wieder steigende Corona-Infektionszahlen die Börsenstimmung getrübt hatten, übten sich die Anleger in ganz Europa nun wieder in etwas mehr Optimismus. Als Hauptgrund dafür galt, dass sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im Juni kräftig von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholte.

In Budapest gewann der ungarische Leitindex Bux 1,08 Prozent auf 37 595,83 Punkte, nachdem die ungarische Notenbank wider Erwarten der Experten ihren Leitzins von 0,90 auf 0,75 Prozent gesenkt hatte. Die schwergewichteten Aktien der OTP-Bank stiegen um 1,3 Prozent. Für die Anteilsscheine des Erdölkonzerns MOL ging es um mehr als zwei Prozent hinauf.