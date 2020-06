Die Aktienmärkte rechnen nach wie vor mit einer V-Erholung der Konjunktur - und sehen sich durch die heutigen Zahlen von den Einkaufsmanagerindizes bestätigt. Aber stimmt das? Leider nein: so fielen etwa die deutsche Einkaufsmanagerindizes zwar besser aus als erwartet, liegen aber nach wie vor unter der Marke von 50 - und das bedeutet: der Monat Juni war schlechter als der Mai (was irgendwie gegen eine V-Erholung der Konjunktur spricht..). Ähnlich täuschend sind die Zahlen der Aktienmärkte, wenn man nur auf die Indizes kuckt - denn ohne die großen US-Tech-Werte wäre das nicht gerade eine heftige Rally an der Wall Street. Kein Wunder, dass der Nasdaq 100 mit Abstand Dow Jones und S&P 500 abhängt..

Das Video "Aktienmärkte: Täuschen mit Zahlen!" sehen Sie hier..