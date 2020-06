Gestern hat die Staatsanwaltschaft München einen Haftbefehl gegen den vormaligen Wirecard-CEO Markus Braun beantragt. Am Abend stellte sich Braun den Behörden. Er verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Heute musste eine Ermittlungsrichterin entscheiden, ob Braun in Untersuchungshaft kommt. Dies ist nicht der Fall.Markus Braun kommt gegen die Zahlung einer Kaution von 5 Millionen Euro vorläufig frei. Er muss aber bestimmte ...