Cliq Digital will Dividende zahlen

Cliq Digital will künftig 40 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausschütten. In diesem Jahr soll es eine Dividende von 0,28 Euro je Aktie für die Anteilseigner geben. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 Euro. Man weicht somit einmalig von der Dividendenpolitik ab und schüttet eine höhere Summe aus.Im Vorjahr gab es keine Dividende. Auch für 2019 sollte eigentlich keine Dividende ausgeschüttet werden. Vorstand und ...