Frankfurter Sparkasse empfielt Kiekert-Aktien

Die frankfurter Wertpapierexperten empfehlen Kiekert zum Kauf. Kiekert ist der größte Hersteller von Autoschließsystemen weltweit. Das Unternehmen steigerte im ersten Halbjahr seinen Umsatz um 20 Prozent. Es gab zwar Anlaufschwierigkeiten in einem US-Werk, diese dürften im zweiten Halbjahr ausgestanden sein und das operative Ergebnis dürfte stärker ausfallen als in den ersten sechs Monaten 1999. Der Konzern hat sich zur Aufgabe gemacht zukünftig seine Umsatzrendite auf 12 Prozent zu steigern. Außerdem plant man seinen Marktanteil von derzeit fünf Prozent auf 20 Prozent in den USA auszuweiten. Bis ins Jahr 2007 soll der Weltmarktanteil von aktuell 25 % auf 40 % gesteigert werden. Vor diesen hervorragenden Zukunftsaussichten ist die Aktie mit einem 2000-der KGV von ca. 9 äußers attraktiv bewertet.

Kiekert AG Aktueller Kurs: 29,2 Euro (+0,34 %)