Gold in Nevada und Kalifornien - Lincoln Gold Mining . Der Fokus von CEO Paul Saxton liegt auf der Entwicklung der Goldliegenschaft Pine Grove in Nevada. Eine historische Goldmine mit nachgewiesenem Erzkörper.

Lincoln Gold Mining (TSXV LMG Frankfurt WKN: A2PSLJ) Web: www.lincolnmining.com

Über Lincoln Gold Mining - Bitte geben Sie uns eine kurze Beschreibung

Lincoln Gold Mining Inc. ist ein fortgeschrittenes Explorations- und Entwicklung-sunternehmen für Goldminen, Hauptprojekt ist Pine Grove in der Walker Lane-Strukturzone im Westen Nevadas. Das Unternehmen hat eine vorläufige Mach- barkeitsstudie des Pine Grove Gold-Projekts gemäß National Instrument 43-101 (Offenlegungsstandards für Mineralprojekte) erstellt. Lincoln arbeitet mit dem USFS (US Forest Service) zusammen, um die Genehmigungen zu erhalten, die erforderlich sind, um das Pine Grove Gold-Projekt zu einem kostengünstigen Produzenten zu entwickeln. Zur Produktion werden wir Haufenlaugung und eine Gravitätsanlage für hochgradiges Erz einsetzen und genehmigen lassen.

Für die Goldliegenschaft Oro Cruz in Kalifornien hat Lincoln Joint Venture geschlossen. Der Joint Venture-Partner von Lincoln treibt die Entwicklung auf Oro Cruz in Richtung weiterer Exploration, Entwicklung und Produktion voran.

Wie hat sich die COVID 19-Pandemie auf Ihr Unternehmen und Ihren Betrieb ausgewirkt?

Das größte Problem bestand darin, die Experten in Nevada dazu zu bringen, die geplanten Bohrprogramme und Studien durchzuführen, die für unsere Genehmigungen erforderlich sind. Die Einschränkung des Reiseverkehrs zusammen mit begrenzter Anzahl an Unterkünften und Restaurants war für diese Menschen ein Problem, das dazu geführt hat, dass wir verständlicherweise etwas an Momentum verloren haben. Andererseits haben unsere Berater, die jetzt hauptsächlich zu Hause arbeiten, die Beiträge zur Umweltverträglichkeitserklärung (Environmental Impact Statement, EIS) vorangetrieben.

Im Bild rechts Lincoln Gold Mining CEO Paul Saxton

Wo steht Ihr Unternehmen jetzt?

Wir sind mit der Produktionsgenehmigung des Pine Grove-Projekts in Nevada gut vorangekommen und setzen den Prozess fort. Der US Forest Service (US Forstdienste), die federführende Behörde für die Genehmigung von Lincoln, unterstützt die Genehmigung des Projekts und arbeitet mit Lincoln zusammen, um unser Projekt in Gang zu bringen.

Was sind die Schritte nach Aufhebung der Beschränkungen?

Wir wollen den Genehmigungsprozess für die Produktion vorantreibenden, die Feldarbeiten in Pine Grove abschließen und des Umweltgutachten (EIS) bei den staatlichen und bundesstaatlichen Behörden zur Genehmigung vorlegen.

Wann erwarten Sie, wieder zur „Normalität“ zurückzukehren?

Das ist eine schwierige Frage, wenn man bedenkt, dass die Covid-19-Pandemie nicht so einfach verschwinden wird. Aktuell verzeichnen die westlichen USA einen signifikanten Anstieg der Covid-Fälle. Normalität für Lincoln würde bedeuten, dass wir uns im Betriebsaufbau der Pine Grove Mine befinden.

Was sind die Ziele für die nächsten zwölf Monate für Lincoln?

Um die notwendigen Genehmigungen abzuschließen, müssen wir die Vorab-Machbarkeitsstudie (Pre Feasability) abgeschlossen haben, inkl. detaillierter Anlagentechnik und der Finanzierung für den Aufbau/Betrieb der Pine Grove-Mine.

Wann haben Sie vor, um wieder in Deutschland zu präsentieren?

Ich hatte vor, diesen Herbst in Deutschland zu sein, um mich mit Aktionären und Investoren zu treffen, um über die Fortschritte bei Pine Grove und Oro Cruz zu berichten. Ich bin mir nicht sicher, ob dies mit Reisebeschränkungen möglich sein wird. Wenn ich es diesen Herbst nicht schaffe, werde ich es im Frühling 2021 versuchen.

Vielen Dank für das Interview