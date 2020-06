First Majestic ist eines der erfolgreichsten Silberunternehmen der Welt. Wie das Unternehmen mit der COVID Pandemie zurechtkam und wie es jetzt weitergeht haben wir den Vorstand gefragt.

Über First Majestic - Bitte geben Sie uns eine kurze Beschreibung

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, das sich auf die Silberproduktion in Mexiko konzentriert und die Entwicklung seiner bestehenden Liegenschaften aggressiv verfolgt. Das Unternehmen besitzt und betreibt derzeit die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena und die Silbermine La Encantada. CEO & President Keith Neumeyer

Wie hat sich die COVID 19-Pandemie auf Ihr Unternehmen ausgewirkt und wie ist der aktuelle Status Ihrer Geschäftstätigkeit?

Ende März erließ das mexikanische Gesundheitsministerium ein Dekret, in dem alle nicht wesentlichen Unternehmen, einschließlich des Bergbaus, aufgefordert wurden, die Aktivitäten vorübergehend einzustellen. Infolgedessen reduzierte First Majestic systematisch seine Belegschaft und führte Pflege- und Wartungsaktivitäten in den betroffenen produzierenden Minen durch.

Mitte Mai wurde das Dekret dahingehend geändert, dass der Bergbau als wesentlicher Dienst angesehen wird, der den Neustart des Betriebs ermöglicht. Ende Mai begannen die alle drei Betriebsstätten des Unternehmens, die Produktionsraten zu erhöhen, und wir rechnen damit, Anfang Juli wieder 100% zu erreichen. Mitte Juli werden wir eine aktualisierte Produktions- und Kostenprognose für 2020 veröffentlichen.

First Majestic genießt die Auszeichnung, das Reinste Silberunternehmen der Welt (Purist Silver Company) zu sein. Können Sie das näher erläutern und ist das wichtig?

First Majestic ist der Branchenführer für den produzierten Silberanteil. Es wird geschätzt, dass ungefähr 60% unseres Umsatzes aus dem Verkauf von Silber im Jahr 2020 generiert werden, Gold wird 40% beitragen. Viele unserer Konkurrenten nennen sich Silberunternehmen, obwohl sie nur zwischen 30% und 40% ihres Umsatzes mit Silber erzielen werden.

Für Anleger, die sich auf Silber fokussieren möchten, gibt es nur eine begrenzte Anzahl an reinen Silberproduzenten. Im Laufe der Jahre hat sich First Majestic darauf konzentriert, sich als das führende Unternehmen für Silberreinheit zu etablieren. Steigt der Silberpreis, dann steigt die First Majestic-Aktie. Zwei gute Beispiele hierfür waren im Jahr 2011 und 2016, als der Silberpreis stark anstieg und sich der Aktienkurs von First Majestic exponentiell entwickelte.