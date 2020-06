Die Aktie von Home Depot mauserte sich überraschend zu einem der Lieblinge der Wall Street. Gerade in Zeiten von Home Office beginnen die Leute verstärkt damit, die eigenen vier Wände herauszuputzen. Zumindest ist das einer der Gedanken, warum die Analysten das Kursziel für Home Depot angehoben haben. Wir haben derweil zwei Szenarien für die Aktie im Blick.

Szenario 1 Primärszenario 60%

Die rasante Erholung der Aktie hat sich zuletzt etwas verlangsamt. Dabei hat sich eine Unterstützung bei $234.34 herausgebildet, welche die Aktie bereits getestet hat. Dennoch stehen die Chancen gut, dass die Bullen den Titel nun in den Zielbereich der Welle bei $261.8 treiben. Allerdings muss hierfür vermieden werden, dass die Unterstützung bei $234.34 nachhaltig unterlaufen wird. Ansonsten würde unsere Alternative zu unserer primären Erwartung.

Szenario 2 Alternativszenario 40%

Die Aktie hat bereits eine hohe Fallhöhe erreicht und nun ist Vorsicht geboten. Wenn die Unterstützung bei $234.34 nicht hält, droht ein Rückfall, der wahrscheinlich bei der Unterstützung bei $224.52 nicht halt machen wird und auch die Unterstützung bei $198.73 dürfte dann nicht mehr in der Lage sein, den Abverkauf zu stoppen. Viel mehr droht ein Szenario, bei dem die Bären den Titel erst im Bereich von $140 oder sogar noch tiefer aus den Klauen lassen.

FAZIT

Bei Home Depot dürfte bald eine Entscheidung anstehen, in welche Richtung sich die Aktie als nächstes bewegen wird. Die Chancen stehen derzeit überwiegend gut, so dass die Aktie den Zielbereich bei $261.8 anlaufen dürfte.

Allerdings ist nicht auszuschließen, dass sich die Unterstützung bei $234.34 nicht als stark genug erweisen dürfte und dann könnten die Bären den Bullen die Beute vor der Nase wegschnappen. Dann droht ein Rückfall in die Region von $140.

Wir warten aktuell noch ab und sind noch nicht investiert in THE HOME DEPOT. Sobald wir ein Signal für eines der 30 Einzeltitel des DOW JONES INDEX haben schicken wir eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg an unseren Verteiler. Zur kostenlosen Anmeldung einfach auf den Link klicken.