Wirecard? Hier ist der Nachfolger

Liebe Leser, machen wir beim Trading auch Fehler oder sind Börsenbriefe und Börsendienste immer perfekt? Keineswegs. Wir jedenfalls nicht. Es gibt da draussen manche, die suggerieren, dass jeder Trade klappt. Bei uns nicht. Aber man kann Trades hinterfragen. Bei Wirecard - hier nochmal das große 10-Fragen-Antworten-Video - in den letzten Jahren waren unsere sehr kurzfristigen Trades zu 85% erfolgreich. Und wir haben 28 Stück getätigt insgesamt. Andere waren nicht gut und immer, wirklich immer, liegt der Fehler eines Trades bei einem selbst. Sprich dann bei uns. Es ist nicht der böse Markt, bei einem erfolgreichen Trade ist man es ja auch selbst;-). Aber – jeder Trader kann aus Fehlern lernen. Unser Trade gestern jedoch ist prompt eingeschlagen. Denn wir haben einen Trade vorgeschlagen um 7.45 Uhr morgens. Bayer long mit Hebel 8 – Turbo Bull KB3RBP. Um 14 Uhr konnte man 50% Gewinn verzeichnen. Wie kommen wir im Turbo-Dienst auf sowas? Nun – um 23.45 am Vorabend schickte Nicolas ins Team eine Reuters-Meldung zu einem Bayer-Urteil in USA. Wir dachten – wer sehr schnell ist am Dienstag, kann da gut punkten. Wir hatten deshalb um 7.45 Uhr bei unseren Abonnenten den Trade in der Mailbox. Rechtzeitig – alle konnten ihn ausführen ehe man am Markt aufwachte. Dies ist news-Trading und um die Ecke denken, das wir oft erläutern. Wir finden, dass solche Trades keine technische Analyse und kein Algho umsetzen können. Wer Lust hat, macht mit im Turbo-Dienst. Denn Bayer, Nel, Morphosys und wie sie alle heißen werden Wirecard geschlossen nachfolgen. Übrigens – bei 700 Euro Einsatz hätte der Bayer-Trade gestern ein ganzes Jahresabo des Turbo-Dienstes direkt eingespielt. Wir halten die Kosten für Euch im Rahmen und den Service hoch, gerade in solch einem schwierigen Jahr wie 2020. Wirecard war ein prima Tradingobjekt, kein Investitionsobjekt. Jetzt fällt WDI auch als Tradingobjekt für seriöse Anleger wohl weg. Wir traden die Nachfolger und die stehen parat. Übrigens – zur Fehlervermeidung, Depotstruktur, Lernen aus 2020 in Corona-und WDI-Zeiten bieten wir Samstag unseren Basic-Trainingstag an. Wer nicht live dabei sein mag – auch eine Aufzeichnung ist möglich. Alles unter info@feingold-research.com

Schönen Handelstag allen auf neue NACH-Wirecard-Trades