DAX Ausblick: Der Deckel liegt bislang stabil auf

Der DAX Kurs hat gestern eine starke Rally hinter sich, konnte aber die Gewinne nicht verteidigen. Technisch betrachtet ist der Index damit in der gleichen Verfassung wie vor einer Woche. Es deutet sich eine mögliche Fortsetzung der Seitwärtsphase an. Gleichwohl ist der Index näher an wichtigen charttechnischen Widerständen, sodass überzeugte Käufer näher am Geschehen sind. Schafft der DAX den Ausbruch nach oben?

Was das für den weiteren Verlauf bedeuten könnte erfahren Sie hier:

