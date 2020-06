Der Blick auf den langjährigen Kursverlauf offenbart einen ebenso langen Abwärtstrend. Den Tiefpunkt markierte das Metall bei 576,87 US-Dollar, nachdem zuvor der klassische Corona-Crash abgespielt worden war. Aber ebenso schnell gelang es wieder in die Handelsspanne der letzten 18 Monate zurückzukehren, mit einem Ausbruch über den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) um 850,00 US-Dollar scheiterte Platin in einem ersten Anlauf. Seither bewegt sich der Rohstoff in einem abwärts gerichteten Trendkanal, der auch als bullische Flagge klassifiziert werden kann. Sollte die Nachfrage nach diesem Rohstoff seitens der Industrie weiter anziehen, ergibt sich schon bald wieder ein vielversprechender Handelsansatz.

EMA 50 im Blick behalten

Ausschlaggebend für ein Folgekaufsignal und damit positive Auflösung der bullische Flagge ist ein nachhaltiger Anstieg mindestens über 850,00 US-Dollar und somit den 50-Wochen-Durchschnitt. In diesem Fall ließe sich weiteres Kurspotenzial an 900,00 US-Dollar und die dort verlaufende Widerstandszone aus den letzten beiden Jahren ableiten. Als Anlageinstrument können Investoren hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP3TG0 zurückgreifen. Innerhalb des bestehenden Down-Trends sind aber noch einmal Rücksetzer auf 778,50 US-Dollar möglich, bevor der Flagge endgültig abgeschlossen ist. Notierungen unterhalb von 750,00 US-Dollar würden allerdings ein sehr schwaches Kursbild zeichnen und womöglich mittelfristige Abgaben hervorrufen.