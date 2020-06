Die USA sind die Supermacht schlechthin - aber dennoch bekommen sie die Coronakrise scheinbar nicht in den Griff. Was läuft da schief? Ist es Zufall, dass das Coronavirus besonders in jenen Ländern wütet, deren Regierungschefs erst das Virus lange verharmlosten und daher sehr spät reagierten? Trotz Coronakrise aber steigen vor allem die US-Aktienindizes weiter an - und das obwohl die Wirtschaft der USA und amerikanische Unternehmen von der Krise wohl deutlich länger betroffen sein werden als in anderen Ländern. Mithin gibt es also eine große Kluft zwischen Preisen und Zahlen - wie lange kann diese von der Fed gespeiste Liquiditäts-Rally noch weiter gehen?

