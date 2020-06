Fortschritte könnte der Deutsche Aktienindex heute erzielen, wenn er es schafft, den Deckel bei 12.500 Punkten abzunehmen. Die Erkenntnis aus den vergangenen Tagen ist die, dass es über dieser Marke noch jede Menge Abgabedruck gibt, Anleger also ihre Gewinne aus der Erholungsrally mitnehmen wollen. So ganz haben auf der anderen Seite allerdings die überzeugten Käufer ihren Hut auch noch nicht in die Manege geworfen. Der Weg nach oben ist für den DAX nach der schon fast lässigen Rally nun allerdings etwas beschwerlicher geworden.

Aus der US-Regierung ist zu hören, dass es auch bei steigenden Infektionszahlen keinen zweiten Lockdown geben wird. So haben sich die Investoren vorerst dafür entschieden, das Thema Coronavirus nicht weiter zu beachten und konzentrieren sich stattdessen darauf, dass das in den Markt von Zentralbanken und Regierungen gepumpte Geld schließlich investiert werden muss.